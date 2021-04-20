خبير في الشأن الليبي يكشف ما وراء الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصر إلى ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في مداخلة عبر راديو سبوتنيك أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارات كثيرة قام بها مسؤولون من أوروبا إلي ليبيا وقيام حكومة الوحدة الوطنية بزيارة كبيرة إلى تركيا.

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وأضح المحلل السياسي أن هناك استثمارات مصرية كبيرة في ليبيا متوقفة منذ عام 2011 تريد مصر إحياءها كما أن هناك رغبة من رجال الأعمال المصريين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا وتدوير حركة الاقتصاد بالتعاون مع المستثمرين الليبيين.

وأكد الخبير أن "القاهرة لديها شعور بأن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تبتعد عن الحضن العربي ودول الجوار، لذلك فإن بعض الدول العربية تحاول من خلال زياراتها لليبيا أن تجعل ليبيا متواجدة داخل الجسم العربي".

وحول العلاقات الليبية الجزائرية قال المختص بالشأن الليبي "هذه العلاقة معقدة منذ حكم القذافي إلا أن هناك رغبة من الجزائر للتعاون مع ليبيا خاصة علي الصعيد الاقتصادي والأمني، لأن هناك قيادات إرهابية جزائرية موجودة في الجنوب الليبي، لذلك فإن الجزائر تحاول أن تجد لها موطئ قدم في الملف الليبي.

ووصل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، برفقة وفد رفيع المستوى إلى مقر الحكومة الليبية مساء اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى ليبيا، حيث كان في استقباله نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء الليبيين.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول كبير منذ قيام الثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.