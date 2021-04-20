الدبيبة: نثمن الدور المصري في دعم الحوار السياسي الليبي ونأمل أن تستمر مصر بالمساعدة

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال رئيس الوزراء الليبي:

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"نثمن الدور المصري في دعم الحوار السياسي وإيجاد حل، ونأمل أن تستمر مصر في المساعدة على استقرار ليبيا وأمنها".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "مصر حريصة على دعم وتسوية الأزمة الليبية، وقمنا بجهود كبرى لتحقيق المصالحة في ليبيا، واستضافة اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في الغردقة، وتم تتويج الأمر بتوقيع على وقف إطلاق النار".

وأضاف مدبولي "حريصون على دعم كل المشروعات التنموية وتنفيذها في كل بقاع ليبيا، وسيكون لدينا فرصة اليوم لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم".

ودعا مدبولي نظيره الليبي لزيارة القاهرة "لوضع خطة تنفيذية لك مذكرات التفاهم والمشروعات" التي سيتم توقيعها بين البلدين.