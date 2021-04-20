شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تكثف جولاتها للتأكد من فاعلية أجهزة السلامة بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ممثلة بإدارة السلامة بالمسجد الحرام عملية متابعة لأجهزة السلامة فى جميع مواقع رئاسة الحرمين والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من إحدى الجولات الميدانية للتأكد من فاعلية أجهزة السلامة وجاهزيتها فى المسجد الحرام.

وتساهم إدارة السلامة والحشود ممثلة بإدارة السلامة بالمسجد الحرام بتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين، ضمن مبادرة سلامتك غايتنا، فيما قال المهندس بسام بن سعيد العبيدي مدير إدارة السلامة، إن الإدارة تكرس جهدها للحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يعيق أو يضايق حركة زوار بيت الله الحرام أثناء تأديتهم للعبادات.



جانب من العمل



جولة ميدانية

وأشار العبيدي، إلى أن منسوبي إدارة السلامة يقومون بتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس وأيضاً التنويه المستمر على قاصدي بيت الله احرام بتطبيق التباعد الجسدي، والحرص علي لبس الكمامة وإعداد تقارير هندسية يومياً عن الملاحظات التي تعيق قاصدي بيت لله الحرام.



تجربة اجهزة السلامة فى الحرم



جولة ميدانية فى الحرم

وتقوم إدارة السلامة بتكثيف الجولات الميدانية للتأكد من فاعلية أجهزة السلامة وجاهزيتها، والتأكد من نطاقات العمل، وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة والمصلين، وأيضاً الكشف المتواصل والتأكد من سريان التصاريح والعمل وفق ضوابط أنظمة واشتراطات السلامة العالمية.

كما كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام من جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، على مدار الساعة باستخدام أكثر من 10 آلاف لتر من المعقمات لتعقيم جميع جنبات البيت العتيق؛ لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام الأستاذ حسن السويهري أنه جرى تجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه الخارجية، مستخدمين أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد أختيرت بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، لسلامة قاصدي المسجد الحرام، كما وُزِّعَ أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، وتركيب 70 كاميرا حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع كمامات على قاصدى المسجد الحرام.