عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 142.1 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت حول العالم إلى 910 ملايين.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات بلغ 142098 مليون، وتجاوزعدد المتعافين 81.3 مليوناً، فيما بلغ عدد الوفيات 3.030 ملايين.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء توزيع نحو 910 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.