شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعرفها.. نصائح تساعد مرضى السكري على الصيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يحتاج مرضى السكري على وجه الخصوص إلى اتخاذ بعض الإجراءات والاحتياطات الإضافية خلال صيام رمضان، ولكن بشرط أن يكونوا قد حصلوا أولاً على موافقة طبيبهم على الصيام وفقاً لحالتهم الصحية.



فلا يوجد سبب يمنعهم من الصيام على نحو صحي وآمن في حال التزامهم بمجموعة من الإجراءات، وذلك وفقاً لاستشارية طبية من مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

وقدّمت الدكتورة فرحانة بن لوتاه، استشارية الطب الباطني في المركز التابع لمبادلة للرعاية الصحية، مجموعة من النصائح، التي يتوجب على مرضى السكري الالتزام بها ليكونوا على استعداد تام لصوم الشهر الفضيل وهم مطمئنون.

1. استشر طبيبك

· قد يُنصح بعض مرضى السكري بالامتناع عن الصيام، لذا ستحتاج إلى استشاره طبيبك فيما إذا كان بإمكانك الصيام وفقاً لحالتك الصحية.

· سيقدم الطبيب أو فريق رعاية مرضى السكري النصيحة المناسبة لك حول كيفية تعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين، إضافة إلى مساعدتك على تعديل النظام الغذائي الخاص بك بما يتناسب مع ساعات الصيام والإفطار في رمضان.

· وحتى لو سمحك لك الطبيب بالصيام، فمن المهم أن تحرص على التواصل معه عند الشعور بالإعياء أو التعب أو أي أعراض أخرى أثناء الصيام، خاصة إذا كنت تتناول أدوية موصوفة.

2. احرص على تناول وجبات متباعدة بعد الإفطار

· احرص على مقاومة الرغبة بتناول الطعام باستمرار خلال الفترة من الإفطار حتى الفجر مباشرة. ويجب عليك وضع نظام منتظم ومتباعد لوجبات الطعام الخاصة بك.

· اكسر صيامك بوجبة خفيفة مثل الماء والتمر، ثم بعد حوالي ساعة تناول وجبة متكاملة، وقبل الفجر مباشرة تناول وجبة السحور. وعند الشعور بالجوع خلال الليل (بين وجبتي الإفطار والسحور)، فيمكنك تناول وجبة أو وجبتين خفيفتين صغيرتين مثل قطعة فاكهة أو حفنة من المكسرات النيئة أو كوب واحد من الزبادي بدون إضافة سكر.

· احرص على عدم تفويت وجبتي الإفطار أو السحور.

3. اختر وجبات طعامك بحكمة

· تناول البروتين مع كل وجبة، لأنه يزيد من شعورك بالشبع. يمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية في حساب احتياجات جسمك من البروتين.

· يُنصح بتضمين الفواكه والخضروات والزبادي في وجباتك.

· اختر الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك.

· اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمكسرات والأرز البني، والتي يتم هضمها ببطء، بدلا من الكربوهيدرات البسيطة مثل الكعك والخبز الأبيض والمعجنات، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4. احرص على ترطيب جسمك

· يجب عليك شرب كميات كافية من السوائل (الخالية من السكر)، وخاصة الماء، لتجنب الجفاف خلال ساعات الصيام. ويشكل الماء والأطعمة، التي تحتوي على الألياف والتمارين الرياضية المفتاح الرئيسي لتجنب الإمساك خلال شهر رمضان.

· لا تستسلم لرغبة جسمك في تناول مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر، لأن الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم، مما قد يتطلب تدخلاً علاجياً في المستشفى.

5. احرص على ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة خلال اليوم

· النشاط البدني المعتدل يوميا يعد خياراً صحياً لمرضى السكري.

· المشي من أكثر الأنشطة الموصى بها للمرضى.

· تجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أثناء الصيام.