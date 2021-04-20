الأسد يصدر قرارا بتعيين محمد عصام هزيمة حاكما لمصرف سوريا المركزي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الرئاسة السورية بيانا جاء فيه أن الرئيس الأسد أصدر "المرسوم رقم 126 للعام 2021، القاضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي".

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 13 أبريل، قرارا بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من منصبه.

وتعاني سوريا من حصار أمريكي غربي خانق أدى لتراجع أسعار الصرف بشكل كبير وانخفاض قيمة الليرة السورية.

وكانت مصادر خاصة كشفت منذ أيام لـ "سبوتنيك" عن إنشاء غرفة عمليات (روسية إيرانية سورية) بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى المؤانى السورية على البحر المتوسط.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الفترة الماضية، ضمت ممثلين معنيين من روسيا وايران وسوريا، بهدف كسر الحصار الأمريكي الأوروبي الخانق المفروض على سوريا.