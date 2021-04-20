مصر... الإفراج عن 1686 سجينا بـ"عفو رئاسي" بمناسبة شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأشار الموقع إلى أن قطاع السجون، عقد لجان خاصة لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان، تحت إشراف وزير الداخلية، إلى الإفراج عن 1686 نزيلا.

ولفت الموقع إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية، لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، ونهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.