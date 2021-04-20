السيسي يبعث برسالة لأسرة الرئيس التشادي عقب وفاته

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في إطار برقية تعزية بوفاة الرئيس التشادي، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس المصري في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي".

ووصف السيسي الرئيس الراحل بـ "الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية في مواجهة التحديات المختلفة".

وأضاف السيسي في برقيته: "داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيا كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال معارك ضد متمردين في شمال البلاد.