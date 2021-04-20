القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرتين للحوثيين بالحديدة خلال ساعات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات أسقطت طائرة مُسيرة مذخرة (تحمل قذيفة هاون) تابعة للحوثيين في سماء مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".

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وتعد الطائرة المُسيرة هي الثانية التي تعلن القوات المشتركة إسقاطها خلال ساعات، إذ أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، فجر اليوم، إسقاط طائرة استطلاع لجماعة الحوثيين خلال تحليقها شرقي مديرية الدُريهِمي جنوب الحديدة.

وكثيرا ما تعلن القوات اليمنية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات تطلقها جماعة "أنصار الله" باتجاه مواقع تابعة للجيش اليمني ومناطق في المملكة.

وتقول جماعة أنصار الله إن هجماتها تمثل ردا على عمليات يقوم بها التحالف منذ آذار/مارس 2015، ضد الشعب اليمني.