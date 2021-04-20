مدبولي: مصر حريصة على دعم وتسوية الأزمة الليبية وقمنا بجهود كبيرة لتحقيق المصالحة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب "بوابة الأهرام"، أكد مدبولي أن هدفنا وضع خطط زمنية لتنفيذ مذكرات التفاهم، التي يتم التوقيع عليها مع الجانب الليبي، داعيا نظيره الليبي لزيارة مصر على رأس وفد من الحكومة الليبية لوضع كافة الخطط اللازمة لتنفيذ مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها بين الجانبين وتفعيلها.

وتوجه مدبولي، اليوم الثلاثاء، رفقة 11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث ملفات التعاون المشترك، على أن يلتقي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الزيارة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن مدبولي غادر "ظهر اليوم مطار القاهرة الدوليّ، متوجهاً إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين".

يتبع...