حملة مقاطعة للتمور الجزائرية في المغرب مع بداية شهر رمضان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - في سلسلة التوترات الجزائرية المغربية، شكل غير مسبوق من الاحتجاج الذي يثار حاليا في شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب. فمنذ نهاية مارس/آذار 2021، كانت التمور الجزائرية هدفًا لحملة مقاطعة غير مسبوقة على الويب المغربي.

فالحركة، التي بدأت بتدوين بسيط مجهول على تويتر بتاريخ 30 مارس/آذار، اكتشبت زخمًا الآن مع بداية شهر رمضان المبارك. الشهر الذي يتعاظم فيه استهلاك التمور.

مقاطعة التمور الجزائرية

كل يوم، ينشر مستخدمو الإنترنت المغاربة عدة مئات من المنشورات التي تستخدم هاشتاغ (مقاطعة_التمور_الجزائرية)، على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وحتى على يوتيوب. تمت مشاركته بكثرة، مصحوبة برسوم توضيحية لحقول النخيل المغربية أو صور صناديق التمور الجزائرية المشطوب عليها بإشارة حمراء.

​الهدف الذي عرضه المحرضون وأتباع حملة المقاطعة هذه: تشجيع استهلاك التمور المحلية بدلاً من تلك المستوردة من الجزائر و "إنصاف" فلاحي واحة فكيك.

كتب مستخدم الإنترنت هذا "مقاطعة التمور الجزائرية واجب وطني على كل المغاربة الحقيقيين... يجب أن نشجع إنتاجنا المحلي".

​وكتب شخص آخر: "يجب على كل مغربي أن يظهر تضامنه مع إخوته المتضررين في (فكيك) بمقاطعة التمور الجزائرية، في كل مدن وقرى المملكة. وليعلم تجارنا الكرام من الآن فصاعدا أن المغرب أولاً !".

​بالإضافة إلى التذرع بالحجة القومية، يذهب البعض إلى حد التشكيك في عدم ضرر التمور الجزائرية من خلال اتهامها بأنها سامة وتحوي موادمشعة.

والأسوأ من ذلك أنهم، بحسب بعض منتقديهم، يقولون أن الثمار مصابة بحشرة قاتلة، وهي معلومات غير موثقة من شأنها أن تندرج تحت التصعيد بحسب بعض المراقبين.

​نقرأ في هذه التغريدة: "يجب على المغاربة أن يعلموا أن التمور الجزائرية غير صالحة إطلاقا للاستهلاك لأنها زُرعت في أرض اختبرت فيها فرنسا أسلحة كيماوية".

على الرغم من عدم الدقة التي تميزه ، يبدو أن الشعار قد تم اتباعه بشكل جيد. يتضح هذا من خلال بعض البقالين الذين لم يعودوا يرغبون في عرض التواريخ الموسومة على أرففهم، كما هو موضح في بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على المنصات الرقمية.

وفي تقرير من موقع أخبار "الدار" المغربي، الذي تم بثه على نطاق واسع على الويب، أوضح تاجر من مكناس، في وسط المملكة، أن التمور الجزائرية بالكاد تجد مشترين في متاجر البقالة بالمدينة بسبب حملة المقاطعة، وهذا ما كان سيدفعه للاستغناء عنها.

وفقًا للأرقام الصادرة عن الفيدرالية المغربية للتمور (Fimadattes)، في عام 2020، استوردت البلاد ما يقرب من 50000 طن في المجموع.

من تونس، استوردت المملكة أكثر من 20 ألف طن بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 ومارس/آذار 2021، مما يجعلها المستورد الرئيسي للتمور التونسية.

تأتي بعد ذلك تلك الخاصة بالجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لـ Fimadattes، الذي لا يحدد الأرقام الدقيقة للتمور الجزائرية.