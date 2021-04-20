1070 إصابة جديدة وشفاء 940.. “الصحة” تعلن مستجدات كورونا

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة -بإذن الله- للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً أنها تخضع لإشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1070) حالة مؤكدة وتعافي (940) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9626) منها (1105) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (407010 ) حالات , كما بلغ عدد حالات التعافي (390538) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(12) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6846) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).