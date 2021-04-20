شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل بريطانيا في جدة: اعتناقي الإسلام أهم خطوة في حياتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد القنصل العام البريطاني في جدة، سيف الدين آشر، أن دخوله الإسلام كان أهم خطوات حياته.

واستعاد سيف الدين آشر ذكرياته لدخول الإسلام قبل 25 عاما، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل.

وأكد القنصل البريطاني بجدة عبر فيديو نشرته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا روزي دياز، أن دخوله الإسلام يعد أهم خطوة روحانية في حياته.

كما أكد القنصل البريطاني بجدة أنه أحب الصيام في رمضان وصلاة التراويح، مؤكداً أن شهر رمضان ليس فقط ترك الطعام والشراب، وإنما شهر التقوى والصلاح والسيطرة على رغباتنا وضبط النفس بشكل عام.

وأوضح أنه يتطلع لعودة البريطانيين المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة بعد جائحة كوفيد، لافتا إلى أن 5% من سكان المملكة المتحدة مسلمين بواقع 2.5 مليون مسلم، مؤكدا أن المسلمين جزء مهم جدا من المجتمع البريطاني.

وأكد أن 25 ألف بريطاني يزرون المملكة سنويا لأداء فريضة الحج، بجانب 100 ألف معتمر كل عام.

وعمل سيف الدين آشر في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، فبجانب المملكة عمل في السودان والأردن والعراق وسوريا.