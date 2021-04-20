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رئيس الصين يبلغ ابن سلمان برغبته في زيادة مستوى الشراكة مع السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت الوكالة أن الزعيمين ناقشا في اتصال هاتفي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.

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ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من ، أكبر مورد لها، ‭‭‭8.8‬‬‬ بالمئة في مارس/آذار مقارنة بالشهر ذاته قبل عام، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة في وقت سابق يوم الثلاثاء.

ووفقا للوكالة، وصف الصين بالبلد الشقيق الموثوق به، وقال إن المملكة العربية السعودية مستعدة لتعزيز الترابط الاستراتيجي بين رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومبادرة الحزام والطريق، المعنية بالتجارة والبنية التحتية والتي أطلقها شي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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