رئيس مصلحة السجون المصرية: نطبق القانون بشكل إنساني ونتعرض لتشويه متعمد

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد مرزوق، في تصريحات له على هامش زيارة تفقدية نظمها قطاع السجون لأعضاء المنظمات الحقوقية والصحف المحلية والعالمية، لسجن برج العرب، أن "ما يتردد في الخارج بشأن الآلية التي يدار بها قطاع السجون محض كذب وافتراء"، بحسب موقع "المصري اليوم.

© AP Photo / Khalil Hamra

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى الدور الفعال الذي تقوم به السجون للمواءمة بين القانون والسياسة العقابية بمفهومها الحديث، مؤكدا على أن القطاع يلعب دورا بارزا لتأهيل المساجين.

وقال مرزوق: "لدينا مسؤولية في غاية الخطورة لإعادة تأهيل وإصلاح من خرج عن القانون بالصورة التي تجعله عضوًا فاعلًا في المجتمع".

وأضاف: "الجميع يسعى جاهدًا إلى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجون من منطلق دور كل فرد وضابط في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني".

وشدد على أن قطاع السجون يحرص على استضافة جميع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والمنظمات الحقوقية لعرض كافة الحقائق بموضوعية.