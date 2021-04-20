مسؤول جزائري: المواطنون يفضلون لقاح "سبوتنيك V" على أسترازينيكا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار رحال إلى أن هناك عزوفا من قبل المواطنين لتلقي لقاح "أسترازينيكا" مقارنة بلقاح "سبوتنيك V"، بحسب موقع "النهار" الجزائري، مرجعا ذلك إلى "الجدل القائم حول لقاح أسترازينيكا".

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وأكد عضو لجنة رصد ومراقبة تفشي فيروس كورونا أن "الأشخاص الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" لم تسجل عليهم آية أعراض جانبية خطيرة تدعو إلى القلق".

وشدد رحال على أن اللقاحات التي تم اعتمادها ضد كورونا فاعلة أيضا ضد السلالات المتحورة.

وتلقت الجزائر أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وباشرت عملية التطعيم الأولى في ولاية البليدة وسط البلاد.

كما أجرت مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي للبحث عن أنجح السبل لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا وبكميات كثيرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.

وأمس قال عضو اللجنة العلمية ورئيس عمادة الأطباء في الجزائر، بقاط بركاني، إن مصنع إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، سيكون جاهزا خلال أشهر، مشيرا إلى أن الوضع الصحي الحالي في البلاد قد تحسن بسبب إغلاق المجال الجوي.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن بقاط قوله: "إن الجزائر تهدف إلى الوصول إلى المناعة الجماعية بتلقيح 60 إلى 70 بالمائة، ثم العودة إلى الحياة الطبيعية".