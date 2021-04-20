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خبير: دعوة إثيوبيا مجلس الأمن لحث مصر والسودان على العودة للمفاوضات محاولة لعرقلة جهود الدولتين

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح أستاذ العلوم السياسية لراديو "سبوتنيك" أن "ما تقوم به مصر والسودان يهدف لإيضاح مخاطر ما تقوم به إثيوبيا للمجتمع الدولي".

وأشار البوني إلى أنه "لا يمكن التكهن بالخطوة المقبلة من قبل الدولتين لكن من الواضح أنها تسير في اتجاه الضغوط علي إثيوبيا والتنبيه بخطورة ما تقوم به علي العلاقة بين الدول المشاطئة للنيل".

وانتقد البوني "توقيع دولتي المصب منذ البداية علي إعلان المبادئ في 2015 بدون مراجعة سعة سد النهضة وأمان السد" نافيا أن يكون السودان مستفيدا من السد كما تقول إثيوبيا حيث تأخر الموسم الزراعي فيه نتيجة الملء الأول".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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