متحدث قبائل التبو لـ"سبوتنيك": الأوضاع على حدود ليبيا مع تشاد هادئة حتى الآن بعد مقتل ديبي

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقال التباوي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الوضع على الحدود مع تشاد "حتى الآن هادئ ولا توجد أي اختراقات أمنية"، مضيفًا أنه لا يعتقد أن ما جرى في تشاد سيكون له تداعيات أمنية في ليبيا.

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وحول مقتل ديبي خلال معارك ضد جبهة "التغيير والوفاق" المعارضة التي جاء مقاتلوها من ليبيا، قال إن قوات جبهة الوفاق تتمركز في مدينة الجفرة الليبية.

وأوضح أيضا أن قبائل التبو الذين يقطنون الحدود الليبية التشادية "كانوا دائما يؤمنون الحدود منذ عام 2011 وحتى الآن".

كما أشار الناطق باسم أعيان وشيوخ التبو أن "ما يحدث في تشاد أمر داخلي ولا علاقة لمكوّن التبو بذلك"، مضيفا "الوضع الأمني مستقر بين شمال تشاد والجنوب الليبي وأبناؤنا هم من يؤمنون الحدود بين الدولتين".