شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه سيعلن عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع.

كما سيعلن قريباً عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وإتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً من خلال آليات العمل، مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والمعتمدة من جهات الاختصاص.

ويعد هذا الإجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.