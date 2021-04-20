شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «Mozilla» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من ثغرة في منتجات Mozilla، داعياً المستخدمين إلى إجراء التحديثات الأخيرة.

وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء إن الثغرة تمكن المهاجم من استغلال الثغرات في تعديل غير مصرح وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة إلى التحديثات التي أصدرتها Mozilla لإصلاح الثغرة، عبر الروابط التالية:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/

طريقة التحديث Thunderbird:

https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird

طريقة تحديث Firefox:

https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release