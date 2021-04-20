شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «Mozilla» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من ثغرة في منتجات Mozilla، داعياً المستخدمين إلى إجراء التحديثات الأخيرة.
وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء إن الثغرة تمكن المهاجم من استغلال الثغرات في تعديل غير مصرح وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة إلى التحديثات التي أصدرتها Mozilla لإصلاح الثغرة، عبر الروابط التالية:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/
طريقة التحديث Thunderbird:
https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird
طريقة تحديث Firefox:
https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «Mozilla» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.