شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تكشف عن طريقة سهلة لتخفيض قيمة الفاتورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، خطوات تعديل عدد الوحدات عبر القنوات الرقمية.

وذكرت المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” خطوات تعديل عدد الوحدات عبر القنوات الرقمية وهي:

من خلال القنوات الرقمية.

من قائمة الخدمات اختيار كل الخدمات.

تعديل عدد الوحدات.

استكمال الخطوات المطلوبة.

وكانت شركة المياه الوطنية قد كشفت عن أثر تعديل الوحدات على القيمة الشهرية لفاتورة المياه الخاصة بالعقار.

وقالت الشركة إن قيمة الفاتورة تنخفض عندما يكون الاستهلاك الشهري 90 متراً مكعباً، وتكون قيمتها نحو 457.25 ريال للعقار الذي يتكون من وحدة واحدة.

وأشارت إلى أن قيمة الفاتورة تكون 189.5 ريال للعقار الذي يتكون من وحدتين، في حين تبلغ قيمة الفاتورة 79.25 ريال في حالة العقار الذي يتكون من 3 وحدات.