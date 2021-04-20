اخبار الخليج

بعد رده 1.2 مليار دولار... سجن أبرز رجال أعمال سوداني في عهد البشير

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقد رد حمزة أموالا إلى الدولة تقدر بـ 1.2 مليار دولار، حسبما أعلنت لجنة إزالة التمكين في أبريل/ نيسان 2020.

وحسب موقع "سودان تربيون"، قضت المحكمة بسجن حمزة 10 سنوات لإدانته بغسيل الأموال ومخالفة قوانين الثراء ومحاربة الإرهاب.

وكان حمزة يمتلك نحو 30 مليون سهم في شركة اتصالات "إم تي إن" ومليون فدان في الولاية الشمالية، وحسب الموقع فقد عمل على سيطرة الحكومة في عهد البشير على قطاع الاتصالات.

يذكر أنه تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أقر السودان قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.

© Sputnik / Mohamed Hassan

معلومات عن نظام الحكم الفيدرالي في السودان

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا