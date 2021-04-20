الكويت... مدير أمن توجه لمباشرة حاث سير ففوجئ بوفاة والدته

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "القبس"، اليوم الثلاثاء، أن مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبد الله العلي، كان يجري جولة أمنية، عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلي توجه إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة، فشاهد والدته المسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني من توقف في القلب جراء التصادم.

فحاول مدير أمن حولي جاهدا بمساعدة رجال الأمن انعاشها، إلا أنها فارقت الحياة بين يديه.

يذكر أن حادث التصادم الثلاثي وقع عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مسنة.

ونتيجة شدة الاصطدام الخلفي اندفعت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.