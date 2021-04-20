إجراءات عاجلة في إحدى محافظات صعيد مصر لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق -

وبحسب موقع "مصراوي" التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء مجلس النواب، ومسئولي القطاع الصحي بالمحافظة، في اجتماع، لمناقشة آخر مستجدات وضع فيروس كورونا بالمحافظة.

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وأكد المحافظ على التطبيق الصارم للقانون بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتشميع الكافيهات والمقاهي المخالفة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقف السيارات والتباعد الاجتماعي في أماكن تجمعات المواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش نسب الإشغال بالمستشفيات، واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدا على أنه "جاري زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام بعدد 8 أجهزة تنفس صناعي، وجهاز قياس غازات الدم".

وقال المحافظ إنه "جرى زيادة عدد مخارج الأكسجين من 41 مخرجًا إلى 85 بالمستشفى، ويجري العمل على خطة لزيادة مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات المتعاملة مع حالات الإصابة بكورونا".

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن عدد المستشفيات المخصصة للعزل والفرز والإحالة بالمحافظة وصل إلى 18 مستشفى،وزيادة أعداد أسرة الرعاية على مستوى المحافظة.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، حذر الدكتور محمود فهمى منصور نقيب الأطباء في محافظة سوهاج، في وقت سابق، من تزايد أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال نقيب أطباء سوهاج، إن "هناك انتشارا كبيرا لفيروس كورونا اللعين في المحافظة، وازدياد أعداد الوفيات وبينهم الشباب". وأشار إلى عدم التزام الكثيرين من المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأمس الأول وجه النائب عن إحدى دوائر سوهاج مصطفى سالم، بيانا عاجلا للحكومة بسبب ما شهدته المحافظة خلال الفترة القليلة الماضية من انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج مما ترتب عليه زيادة أعداد المصابين والضحايا، مطالبا بسرعة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.