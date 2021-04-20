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السودان... مناشدات لتوفير الأوكسجين والكهرباء لمستشفيات عزل مصابي كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - قال خالد عطا المولى، مدير إدارة الطلب العلاجي في وزارة الصحة السودانية، إن بعض المراكز خرجت من الخدمة، بسبب مشاكل في الأكسجين والكهرباء، حسب موقع "الانتباهة" السوداني.

وتحدث المولى عن كيفية إعادة بعض المستشفيات إلى الخدمة مرة أخرى، في وقت وصلت فيه أعداد العزل المنزلي في الخرطوم إلى 1423 حالة، وفي ظل مشاكل بمخازن الإمداد، ما جعل طوارئ وزارة الصحة السودانية، تناشد الصحة العالمية لحل المشكلة وتوفير 14 عربة مساعدة تحل الأزمة.

© Sputnik / M.HASSAN

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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