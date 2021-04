اجتماع عسكري تركي صومالي بهدف إعادة بناء الجيش والقوى الأمنية لدى مقديشو

دبي - محمود عبدالرازق - وتعمل الصومال على تسريع وتيرة هذه العملية من خلال التعاون مع الجيش التركي، حيث استقبل قائد الجيش الوطني الصومالي، العميد أوداوا يوسف، اليوم في مكتبه، مسؤولين عسكريين أتراك في الصومال، وناقشوا تسريع الإصلاحات الجارية في المؤسسات العسكرية والأمنية

Somali National Army Chief,Brigadier General Odawa Yusuf ,has received today in his office Representatives from Turkish military officials in Somalia.They discussed accelerating ongoing reforms and rebuilding of Somali Army . pic.twitter.com/Bgc4mIeAqC