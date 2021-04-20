"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري بمطار أبها السعودي

دبي - محمود عبدالرازق -

القاهرة– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، "سلاح الجو المُسير نفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مُسيرة نوع، قاصف 2 كي؛ استهدفت موقعاً عسكرياً مهما، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف، "الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية)، والحصار المتواصل على بلدنا".

​من جهة ثانية، نقلت وسائل إعلام سعودية، عن قوات التحالف، أنها اعترضت ودمرت طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين، باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية في اليمن، وداخل أراضي المملكة.