روسيا: قرار استئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية لم يتخذ بعد

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "في الوقت الحالي، لم يتخذ مقر المكافحة قرار باستئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فسنعلن عنه".

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كانت روسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، لا يزال الطيران العارض للمدن السياحية المصرية في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الآمان التي تتبعها المطارات المصرية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تتوقع فتح الطيران العارض "تشارتر" إلى المنتجعات المصرية في المستقبل القريب.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "كل شيء يسير وفقا للخطة، أعتقد أنه قريبا. سيكون الإعلان على مستوى مختلف، وأعتقد أن كل شيء جاهز تقريبًا".

وتوقع محافظ جنوب سيناء المصرية، خالد فودة، يوم 19 آذار/مارس الماضي، استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات المطلة على البحر الأحمر، في الصيف.

إلى ذلك أكدت نائب وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي، جاهزية المرافق السياحية في مصر حاليا لاستقبال السائح الروسي، لافتة إلى أن مطار القاهرة الدولي مفتوح أمام الرحلات الدولية ومنه إلى المنتجعات المصرية.