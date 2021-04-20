شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الحر فى فلسطين تقتل أكثر من 75 ألف دجاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، أن خسائر مزارع الدواجن في قطاع غزة من جراء موجة الحر، بلغت 900.000 شيقل، وذلك كإحصاء أولي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لجولات الحصر الميداني الأولية التي قامت بها طواقم الوزارة في مديريات الزراعة الخمسة، فإن عدد المربين المتضررين 70 مزارعاً، وإجمالي عدد النفوق بلغ 75.000 دجاج لاحم وبياض، 400 حبش، و50 أرانب.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها الفنية مازالت في الميدان لحصر باقي الأضرار والخسائر، منوهة إلى بدء انحسار موجة الحر، وفقاً لتحديثات الحالة الجوية اليومية التي تنشرها الوزارة على موقعها لتحذير المزارعين خلال موجات الحر أو المنخفضات الجوية.