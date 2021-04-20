وفد الاتحاد الأفريقى يؤكد دعم ليبيا فى تنظيم المصالحة الوطنية

القاهرة - سامية سيد - اختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد يرافقه مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديويو ومفوض الشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل زيارة عمل إلى ليبيا استمرت يومين.

وذكر بيان الاتحاد الأفريقى اليوم الثلاثاء، أن رئيس المفوضية والوفد المرافق له أجروا، خلال الزيارة، مناقشات مستفيضة مع الدكتور محمد المنفى رئيس مجلس الرئاسة الليبى وعبد الحميد دبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

واتفق الجانبان على دور الاتحاد الأفريقى فى دعم ليبيا لتنظيم وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، كما اتفقا على الدعم الحاسم من الاتحاد الأفريقى للانتخابات المقررة فى ديسمبر المقبل كخطوة رئيسية فى استعادة السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية فى البلاد.

وأشار إلى التوافق بين الجانبين على إعادة تنشيط عملية الإعادة الكريمة والطوعية للمهاجرين الأفارقة وإعادة توطينهم، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وجدد رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقى المستمر بدعم ومرافقة شعب ليبيا فى طريقه نحو السلام الدائم والمصالحة وإعادة الإعمار.

