بالفيديو.. سرقة طقم ذهب من أحد المحلات وتصرف مفاجئ من موظف المراقبة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصدت كاميرات المراقبة في أحد محال الذهب، جريمة سرقة مكتملة الأركان، نفذتها امرأة بمساعدة أخرى. وأظهر مقطع متداول تمكن امرأة بمعاونة امرأة أخرى من سرقة طقم ذهب أثناء وجودهما في أحد المحلات المتخصصة في بيع الذهب والمجوهرات. وكشف المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، استغلال المرأة انشغال الموظف بجلب الأطقم الأخرى لعرضها عليها وقامت بإخفاء أحد الأطقم الذهبية وسط ملابسها ومحاولتها الهرب بمسروقاتها. وبعد إتمام عملية السرقة خرجت السيدة بصحبة مساعدتها إلا أن يقظة الموظف الذي كان يراقب المحل من مكان آخر ساهمت في إحباط العملية، ومنعهما من مغادرة المكان، فيما لم يوضح متداولو الفيديو مكان وقوع الحادث.

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