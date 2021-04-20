شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أجواء حارة وأمطار على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

‏وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الأجواء ستكون حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق عدا المرتفعات الجبلية.

وتابع: “أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان تمتد على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق تبوك والشمالية وغرب الجوف مع رياح مغبرة”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).