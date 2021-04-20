إعلام: إسرائيل ترسل مساعدات طبية إلى دولة عربية لمجابهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل قررت الاستجابة لطلب الأردن، وستقوم في القريب بإرسال مساعدات طبية إليه.

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وأوضحت أن تلك المساعدات تأتي للتعبير عن محاولة إسرائيل لتخفيف التوتر الذي طرأ في الآونة الأخيرة على العلاقات بين تل أبيب وعمان.

وغالبا لن تشمل حزمة المساعدات لقاحات مضادة لفيروس كورونا، إلا أنها تتضمن بحسب الصحيفة المئات من أجهزة التنفس الاصطناعي، ومعدات اختبارات فيروس كورونا، وكمامات طبية.

وأرسل الأردن الطلب إلى إسرائيل الشهر الماضي عن طريق المؤسسة الدفاعية، عندما كانت الإصابة بكورونا في ذروتها، ووافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الصحة ومجلس الأمن القومي.

والشهر الماضي، شهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترا ملحوظا بعدما اتهمت عمان تل أبيب بفرض ترتيبات أمنية على زيارة لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما دفعه إلى إلغاء زيارته، وفي اليوم التالي رفض الأردن مرور طائرة نتنياهو في أجواء المملكة في رحلة كان يخطط لها إلى الإمارات.