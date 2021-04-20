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شيء لافت يثير ضجة في صورة لمحمد بن سلمان... من المرأة التي فعلت ذلك

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دبي - محمود عبدالرازق - وانتبه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي للوحة معلقة بمكتب ولي العهد، وتساءلوا عنها وعن الفنان الذي يقف خلفها.

تعود اللوحة لريشة الفنانة التشكيلية ، وداد الأحمدي، التي روت بمقابلة على قناة "الإخبارية" السعودية قصة اللوحة، وكيف وصلت لمكتب الأمير ، حيث قالت: "قبل شهرين كان معرضي الشخصي الأول في الأول من فبراير وهذا العمل كان من ضمن مجموعة من الأعمال التي اقتناها مكتب صاحب السمو والحمد لله المعرض كان نجاحه باهر جدا".

وأضافت: "صاحب السمو الملكي دائما له عبارات يرددها ودائما يدعم الفن والفنانين وخصوصا أنه صاحب مشروع مسك الذي دعم فيه الشباب ودعم فيه الكثير من الفنانين واحنا شايفين أصداءه الحمد لله في جميع أنحاء المملكة، الحمد لله أن عندنا قائد شاب يدعم الفنانين لدرجة أن توصل أعمالنا لهذا المستوى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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