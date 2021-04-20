500 ألف جرعة من سينوفارم تصل مصر خلال أيام

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، هذه الجرعات تأتي كدفعة من 20 مليون جرعة اتفقت عليها مع الصين.

يأتي اللقاح في وقت وصلت الإصابات اليومية إلى أعلى من 800 حالة مع متوسط 40 حالة وفاة يوميا بفعل مضاعفات الإصابة بالفيروس.

وبحسب بيان الصحة بحثت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، مساء أمس هاتفيا مع السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشينج، "سبل التعاون بين مصر والصين في مجال توفير لقاحات (مضادة) لفيروس كورونا، في إطار التعاون بين البلدين في مواجهة الجائحة".

وتناول الاتصال "بحث إرسال دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا إلى مصر من إنتاج شركة سينوفارم خلال الشهر الجاري، تضم 500 ألف جرعة من ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا".

كما ناقش الاتصال "استعدادات الجانبين المصري والصيني لتوقيع اتفاقية التصنيع المشترك بين مصر وشركة سينوفاك الصينية وذلك خلال الأيام القليلة القادمة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا من خلال خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا".

من ناحية أخرى استمرت معدلات الإصابة اليومية بـ (كوفيد-19) أعلى من 800 حالة يوميا. ووفقا البيان اليومي الصادر عن وزارة الصحة المصرية مساء أمس فقد تم "تسجيل 852 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة".

وأشار البيان إلى "خروج 333 متعافيًا من الإصابة بالفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 163812 حالة حتى اليوم".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 217186، شفيت منها 163812 حالة، فيما أودت مضاعفات الإصابة بحياة 12778 آخرين.