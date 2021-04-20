الحكومة الفلسطينية صادقت على شراء الملايين من جرعات لقاحي "فايزر" و"سبوتنيك V"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا الإعلان على لسان وزيرة ​الصحة​ الفلسطينية، مي الكيلة، التي قالت "​مجلس الوزراء​ الفلسطيني صادق على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحي "​فايزر​" و"​سبوتنيك​ V" المضادين ل​كورونا​".

ولفتت الكيلة إلى أنه "تم رصد أموال لهذه ​اللقاح​ات بقيمة 27 ونصف مليون ​دولار​، وستصل البلاد قريبا"، موضحةً أن "اجتماعا سيعقد عبر تقنية "زووم" مع الشركات المزودة للقاحات/ من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم".

كما أوضحت أن "هناك عزوفا عن تلقي ​اللقاحات​ في ​قطاع غزة​ مقارنة ب​الضفة الغربية​، حيث تبلغ نسبة من تلقوا اللقاح في الضفة 7.1% من إجمالي عدد السكان، بينما لم تتجاوز 2.2% في غزة".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".