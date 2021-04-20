الحكومة الفلسطينية صادقت على شراء الملايين من جرعات لقاحي "فايزر" و"سبوتنيك V"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا الإعلان على لسان وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، التي قالت "مجلس الوزراء الفلسطيني صادق على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحي "فايزر" و"سبوتنيك V" المضادين لكورونا".
ولفتت الكيلة إلى أنه "تم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27 ونصف مليون دولار، وستصل البلاد قريبا"، موضحةً أن "اجتماعا سيعقد عبر تقنية "زووم" مع الشركات المزودة للقاحات/ من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم".
كما أوضحت أن "هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ نسبة من تلقوا اللقاح في الضفة 7.1% من إجمالي عدد السكان، بينما لم تتجاوز 2.2% في غزة".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".