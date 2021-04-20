شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تخصص 4 مسارات طواف لكبار السن وتجند 1500 سيدة لقاصدات الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ عبد الرحمن السديس، برفع الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، للطاقة الاستيعابية لصحن المطاف.



القيام بتحديد مسار جديد للمطاف

فيما أوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلى، أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية من 14 مسار إلى 25 مسار، وإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف، حيث خصص منها 4 مسارات لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى لرئاسة الحرمين الشريفين.



تحديد مسار جديد للمطاف

وقال أسامة الحجيلى، إن تلك الإجراءات تأتى في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله، مشيرًا إلى أن رئاسة الحرمين الشريفين سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.



لزق اشارة على ارضية المسجد لتحديد مسار جديد للمطاف

وأشار إلى أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، ومطاف الدور الأول، ومصلى سنة الطواف، والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام، مضيفًا أن ذلك تم بمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وذلك لتقديم أرقى الخدمات.



وضع اشارة جديدة لمسارات الطواف

كما جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، حوالي (1500) امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، منهن (600) امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و(50) للعربات الكهربائية، و(850) في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين (وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية).

ووفقا للموقع الرسمي لشؤون الحرمين، فإنه يعمل (50%) منهن في الإدارة العامة للشؤون الخدمية والتابع لها إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطهير والسجاد، ووحدة سقيا زمزم، والبقية موزعات على الإدارات التالية (الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، وإدارة الآداب والشؤون التربوية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية).

وأكدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن ذلك يأتي ضمن خطة الرئاسة المستقبلية للمبادرات التحولية (2024)، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، إلى أعلى مستويات الجودة، إضافة إلى تمكين المرأة وخدمتها لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).



العاملات بالمسجد الحرام

وذكرت العبود، أن المرأة تحظى بدعم منقطع النظير من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك لما تتميز به المرأة السعودية من تأهيل علمي عالي حصلت عليه من خلال المؤسسات التعليمية المتميزة داخل الوطن وخارجه، وكما أنها تميزت في أداءها لعملها ولواجباتها تجاه دينها ووطنها، خاصة في خدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



العاملات على خدمة زائرات المسجد الحرام

وناشدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، جميع العاملات بالمسجد الحرام بالمزيد، قائله: "تميزتم خلال الأعوام الماضية، وأبدعتم في ظل الظروف الراهنة (ظروف جائحة كورونا) وهذا دليل أن المرأة السعودية قادرة على العطاء والمساهمة في دفع عجلة النماء، فما علينا إلا أن نضيف للتميز تميز وللإبداع إبداع، فنحن نعمل في أطهر البقاع وفي خدمة ضيوف الرحمن".