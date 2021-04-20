«البنوك» توضح أبرز الأساليب المستخدمة في الاحتيال المالي عبر شركات الاستثمار الوهمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أكدت البنوك السعودية، أن شركات الاستثمار والخدمات المالية تعد واحدة من أهم الطرق المستخدمة في الاحتيال المالي. وأوضحت البنوك السعودية أن أبرز الأساليب المستخدمة في الاستثمارات الكاذبة، الوعود بأرباح خيالية وعالية في فترة قصيرة، وكذلك الإعلانات المنتشرة والمضللة. وأشارت إلى أنه من ضمن تلك الأساليب التواصل هاتفيًّا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تلك الأساليب تحكي نجاحات وهمية لمستثمرين سابقين.

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