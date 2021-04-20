شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ4 لصوص امتهنوا سرقة المنازل في المدينة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، من القبض على 4 أشخاص، لقيامهم بجرائم سرقة لعدد من المنازل.

وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن الأشخاص الأربعة تبين أنهم مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومقيم يمني في العقد الثاني من العمر، إضافة إلى مقيم تشادي في العقد الثالث من العمر.

وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحق الأشخاص المضبوطين، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.