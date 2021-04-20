الإمارات.. دبي تتصدّر العالم في الأبراج الشاهقة للعام الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت دبي تصدّرها مدن العالم بالأبراج الشاهقة التي يزيد ارتفاعها على 300 متر، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، متفوقة على مدن عالمية سبقتها إلى نادي ناطحات السحاب.



واحتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في قائمة المدن الشهيرة بالأبراج الشاهقة، طبقاً لبيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية للمرة الأولى خلال 2019 وحافظت على صدارتها للقائمة حتى العام الجاري 2021، فيما احتلت أبوظبي المرتبة الـ 16 في القائمة.

وتمكنت دبي من إنجاز 27 برجاً تزيد ارتفاعاتها على 300 متر، فضلاً عن برج خليفة على ارتفاع 828 متراً، تلتها شنزن الصينية ونيويورك بـ 14 برجاً لكل منهما ثم قوانغتشو بـ 10 أبراج فمدينة شيكاغو بـ 7 أبراج ثم نانجين وموسكو وهونغ كونغ بـ 6 أبراج لكل منها.