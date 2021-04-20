كيف تواجه فطريات الأظافر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن فطريات الأظافر تهاجم أظافر القدم بصفة خاصة في فصل الصيف، لأنها تتكاثر في البيئة الرطبة.



وأضافت الرابطة أن الإصابة بفطريات أظافر اليد غالبا ما تترتب على الإصابة بفطريات أظافر القدم، موضحة أن أعراض الإصابة بفطريات الأظافر تتمثل في ظهور اللون البني على جانبي الظفر وتورم الأظافر وتعرضها للتشقق والتقصف، وقد يصل الأمر في أسوأ الأحوال إلى سقوط الأظافر، مما يترتب عليه الشعور بآلام شديدة.

وفي حال العدوى البسيطة، يمكن علاج فطريات الأظافر من خلال الكريمات وطلاءات الأظافر الشفافة المحتوية على مواد فعالة مضادة للفطريات، والتي يمكن الحصول عليها من الصيدلية بدون روشتة الطبيب.

وبالنسبة لطلاء الأظافر الشفاف المضاد للفطريات، فيكفي استعماله مرة واحد يوميا، ويُفضل استعماله ليلا.

أما في حال الإصابة الشديدة فينبغي استشارة طبيب أمراض جلدية. وعادة ما يستغرق العلاج وقتا طويلا يصل إلى عدة أشهر، حتى تتمكن المواد الفعالة من القضاء على الفطريات.

ويمكن مواجهة فطريات الأظافر من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة مثل خل التفاح، كما يتمتع زيت شجرة الشاي بتأثير مضاد للفطريات.

ولتجنب انتقال عدوى فطريات الأظافر إلى الآخرين ينبغي غسل المناشف والمفارش والجوارب بشكل متكرر وفي درجة حرارة 60 مئوية.

للوقاية من الفطريات ينبغي مراعاة ألا تظل الأقدام رطبة طويلا؛ حيث ينبغي تجفيفها جيدا بعد الاستحمام أو السباحة مباشرة، مع عدم إغفال تجفيف الفراغات بين الأصابع. كما ينبغي ارتداء شبشب دائما في حمامات الساونا أو في محيط حمامات السباحة.

ومن المهم أيضا ارتداء حذاء مريح ومصنوع من خامات جيدة التهوية؛ حيث إنه يحول دون تعرق القدم، وبالتالي لا تجد الفطريات بيئة مثالية للتكاثر.