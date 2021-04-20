شركة جيجابايت التايواني تعلن عن إطلاق 3 شاشات جديدة تخاطب بها عشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جيجابايت التايوانية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 3 شاشات جديدة تخاطب بها عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة أن الشاشات Aorus FI32U وAorus FV43U وAorus FO48U الجديدة تأتي بلوحة قياس 32 و43 و48 بوصة وتعمل بتقنية الوضوح الفائق 4K مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 أو 120 هرتز، وتمتاز بدعم منفذ HDMI 2.1.

وتمتاز الشاشات الجديدة بشهادة VESA DisplayHDR 1000 وزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية مع تغطية نطاق ألوان أدوبي RGB بنسبة 99%، كما يمكن عرض نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 150%، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بشكل كامل.

وتزخر الشاشات الجديدة بالعديد من الوظائف المخصصة لعشاق الألعاب مثل وظيفة Black Equalizer ووظيفة Aim Stabilizer وتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة Active Noise Cancelling، كما تدعم الشاشات الجديدة تقنية الصوت Aorus Space Audio.

وتروج الشركة التايوانية لشاشاتها الجديدة من خلال تجهيزها بمنفذ HDMI 2.1، والذي يتيح إمكانية توصيل أجهزة الألعاب الجديدة مثل سوني بلاي ستيشن 5 وجهاز مايكروسوفت إكس بوكس Series X وتشغيل الألعاب بدقة الوضوح الفائق 4K وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.