شركات روسية تبحث إمكانية إعادة إعمار مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سبوتنيك" تفاصيل اللقاء حيث شدد نجار على "الرغبة الجدية في وضع تصاميم هندسية عصرية لمرفأ بيروت وأن تشمل الدراسات المواضيع اللوجستية كافة، بما في ذلك وضع تصور لدور المرفأ في لبنان والمنطقة والتركيز على وضع أسس علمية سليمة للوضع الإداري والقانوني والفني للمرفأ".

وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع المدير العام للنقل البري والبحري، مدير مرفأ طرابلس، الدكتور أحمد تامر مع الوفد الروسي الخميس المقبل، للقيام بجولة ميدانية على مرفأ طرابلس والإطلاع على التطورات الحاصلة.

من جهته، أشار الوفد إلى أن "الزيارة الأولى استطلاعية ستليها زيارة ثانية بعد أسبوعين"، مبديا "رغبة جدية في المساهمة من خلال ال "بي أو تي" بمشاريع حيوية في لبنان وعلى رأسها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت".

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وصرحت السلطات اللبنانية أن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك عام 2014 وخزنتها في مستودع.