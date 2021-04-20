لتشمل 80% من دول العالم.. الولايات المتحدة توسع إرشادات "عدم السفر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها ستوسع إرشادات "عدم السفر" لتشمل حوالي 80 في المئة من دول العالم، مشيرة إلى "مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين" بسبب جائحة كوفيد-19.



وأدرجت الوزارة بالفعل 34 من أصل 200 دولة على "المستوى الرابع: لا تسافر"، منها تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزامبيق وروسيا وتنزانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "سيؤدي هذا التحديث إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على'المستوى الرابع: لا تسافر' لتشمل ما يقرب من 80 بالمئة من البلدان في جميع أنحاء العالم".

ويعني ذلك إضافة ما يقرب من 130 دولة لقائمة عدم السفر.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم للأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، لكنها "تعكس تعديل نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية (لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)".

وتم بالفعل منع معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوروبا بسبب قيود كوفيد-19. وفرضت واشنطن حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا مؤخرا في معظم أنحاء أوروبا والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا.

ولم يحدد البيت الأبيض إطارا زمنيا للموعد الذي قد يخفف فيه تلك القيود.