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قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 141.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و163124.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات                              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                          567538                                           31734550

 

الهند                                       178769                                               15061919

 

البرازيل                                   373335                                              13943071

 

فرنسا                                    100733                                                  5289526

 

روسيا                                   245402                                                   4710690

 

المملكة المتحدة                      127274                                                 4390783

 

تركيا                                     36267                                                    4323596

 

إيطاليا                                  117243                                                 3878995

 

إسبانيا                                  77102                                                   3428354

 

ألمانيا                                 79959                                                    3146845.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                                   عدد الإصابات

 

25 - العراق                       14981                                             977175

 

  34 -  الأردن                    8308                                             689482

 

39 - لبنان                       6959                                               511398

 

40 - المغرب                   8945                                              505811

 

41 - الإمارات                   1556                                              498957

 

42 -                 6834                                             405940

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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