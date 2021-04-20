شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعرفها.. فوائد لا تتوقعها للعرقسوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يعرف العرقسوس بفوائده الصحية العديدة، حيث يتم استخدامه لعلاج العديد من المشكلات الصحية لآلاف السنين، كما أن للعرقسوس استخدامات صحية أخرى، حيث يمكن أن يساعد على خسارة الوزن الزائد.



وبعيداً عن عشق البعض لهذا المشروب، أو عدم انجذاب آخرين لطعمه، نستعرض في السطور التالية أبرز فوائد "العرقسوس" وأضراره.

فوائد العرقسوس:

- الوقاية من الاكتئاب

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن حمض الجلايسيرزيك الموجود في جذور العرقسوس يمكن أن يساعد في علاج العصبية والاكتئاب عن طريق تشجيع وظائف غدد الأدرينالين وخفض مستوى التوتر والقلق.

- الوقاية من أمراض القلب

يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للأكسدة تمنع من تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية ومن ثم الوقاية من امراض القلب والأوعية الدموية.

- خفض مستوى الكولسترول

من فوائد شرب عصير العرقسوس خفض مستوى الكولسترول في الدم عن طريق تنظيم أحماض الصفراء للتخلص من الكولسترول الزائد في الجسم.

- علاج مشاكل الهضم

العرقسوس يفيد في علاج مشاكل المعدة مثل الارتجاع المريئي وقرحة المعدة ويعمل أيضاً بشكل عام على تعزيز عملية الهضم.

- علاج البرد والإنفلونزا

من أشهر فوائد شرب شاي العرقسوس الساخن علاج نزلات البرد حيث يساعد في تخفيف التهاب الحلق وعلاج السعال.

- الوقاية من سرطان الثدي

وجد أن عصير العرقسوس يحتوي على خصائص مضادة للسرطان لاسيما سرطان الثدي عن طريق منع تكون خلايا سرطانية بالجسم.

- تخسيس الوزن

وجد أن شرب شاي العرقسوس يعمل على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم وكذلك انخفاض نسبة الدهون والكولسترول في الدم.

- تنظيم الطمث

يحتوي العرقسوس على مركبات تشبه الاستروجين مع مضادات الأكسدة تعمل على تنظيم الهرمونات في الجسم وتخفيف مشاكل الطمث مثل تقلب المزاج والارهاق.

- علاج ضغط الدم المنخفض

يساعد شرب العرقسوس على التخلص من انخفاض ضغط الدم.

أضرار العرقسوس

ليس للعرقسوس أضرار مباشرة، إنما تأتي أضراره من الإكثار من تناوله وعلى مدى طويل:

- زيادة ضغط الدم

شرب العرقسوس لفترات طويلة يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم

- حدوث الاجهاض

يفضل ابتعاد الحوامل عن شرب العرقسوس لزيادة مخاطر ارتفاع الاجهاض.

- احتباس السوائل في الجسم