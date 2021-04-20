لن تصدق.. ضبط قط وهو يهرب المخدرات إلى سجن بنما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعترضت السلطات في بنما مهربًا غير متوقع إنه قطة بيضاء ناعمة تحمل مجموعة متنوعة من المخدرات في كيس مربوط بجسدها أثناء محاولتها دخول أحد السجون.



وتم إيقاف المجرم السنوري خارج سجن نويفا إسبيرانزا الذي يضم أكثر من 1700 سجين في مقاطعة كولون الكاريبية شمال العاصمة بنما سيتي.

قال أندريس جوتيريز، رئيس نظام إصلاحية بنما "كان الحيوان مربوطًا بقطعة قماش حول رقبته تحتوي على عبوات ملفوفة من مسحوق أبيض وأوراق مخدرة ومواد نباتية مخدرة.

وقال مسؤول آخر إنهم كانوا على الأرجح كوكايين وكراك وماريوانا وهذه ليست أول محاولة لجريمة خطيرة حيث يستخدم السجناء الطعام لجذب الحيوانات إليهم بمجرد تحميل الكائنات بالمخدرات من قبل الناس في الخارج.

قال مكتب المدعي العام للمخدرات في كولون على تويتر إنه "فتح تحقيقًا في استخدام الحيوانات لتهريب مواد غير مشروعة إلى سجن نويفا إسبيرانزا" ونشرت صورا للمخدرات والقط الذي تم القبض عليه متلبسا.

سيتم نقل الحيوان إلى مركز تبني الحيوانات الأليفة وفقًا للمدعي العام إدواردو رودريغيز ويوجد في بنما حوالي 18000 نزيل في 23 سجناً ومعظمهم مكتظ.

في مناسبات سابقة واعترضت السلطات محاولات تسليم مخدرات باستخدام الحمام الزاجل وحتى الطائرات بدون طيار.

هي نوع مستأنس من الثدييات الصغيرة آكلة اللحوم وهي النوع الوحيد المستأنس في عائلة Felidae وغالبًا ما يشار إليها بالقطط الداجنة لتمييزها عن أفراد الأسرة البرية.

ويمكن أن تكون القطة إما قطة منزلية أو قطة مزرعة أو قطة ضالة؛ هذا الأخير يمتد بحرية ويتجنب الاتصال البشري.

ويقدّر البشر القطط المنزلية لرفقتها وقدرتها على اصطياد القوارض، تم التعرف على حوالي 60 سلالة قطط من خلال سجلات القطط المختلفة وتتشابه القطة في علم التشريح مع الأنواع الأخرى من السنوريات: فهي تتمتع بجسم مرن قوي وردود فعل سريعة وأسنان حادة ومخالب قابلة للسحب تتكيف مع قتل الفرائس الصغيرة.

ويمكن أن تلد إناث القطط المنزلية قططًا صغيرة من الربيع إلى أواخر الخريف وتتراوح أحجام الفضلات غالبًا من قطرتين إلى خمس قطط، يتم تربية القطط المنزلية وعرضها في المناسبات على أنها قطط أصيلة مسجلة، وهي هواية تُعرف باسم cat fancy.

وتم تدجين القطط لأول مرة في الشرق الأدنى حوالي 7500 قبل الميلاد وكان يُعتقد منذ فترة طويلة أن تدجين القطط بدأ في مصر القديمة ، حيث تم تكريم القطط في مصر القديمة منذ حوالي عام 3100 قبل الميلاد، اعتبارًا من عام 2017.

كان القط المنزلي هو ثاني أكثر الحيوانات الأليفة شعبية في الولايات المتحدة حيث يمتلك 95 مليون قطة، في المملكة المتحدة عاشت حوالي 7.3 مليون قط في أكثر من 4.8 مليون أسرة اعتبارًا من عام 2019.