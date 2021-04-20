شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة» تُحدد هوية 5 أشخاص شاركوا في مشاجرة وتضبط 4 منهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم.

وتبين أن المتهمين هم 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، قُبض على 4 منهم وجارٍ القبض على الخامس، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.