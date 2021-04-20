شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح بتقليل تناول العصائر المركزة أو المعلبة.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة بتقليل تناول مشروبات العصائر المركزة و المعلبة أو البودرة.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن هذه العصائر فوائدها أقل وتحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات.

وأشارت “الصحة” إلى أن هذه العصائر ليس بها أي نسب من العصائر الطبيعية.