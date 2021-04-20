شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سائق يتجاوز المسارات وكاد يصطدم بسيارة على أحد الطرق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق استهتار وتهور قائد مركبة على أحد الطرق في المملكة.
وظهر خلال المقطع، قائد مركبة يتجاوز السيارات والمسارات المحددة على الطريق، وكاد أن يصطدم بإحدى المركبات، دون مراعاة لحقوق الآخرين، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات للحد من الحوادث.
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